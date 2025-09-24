TEMAS DE HOY:
Policial

Video: Vea el momento en que asaltan a pasajera de micro en el primer anillo de Santa Cruz

Mientras el micro avanza sin que nadie haga algo, los antisociales siguen amenazando a la víctima desde afuera.

Red Uno de Bolivia

23/09/2025 23:56

Asaltan a pasajera de micro en el primer anillo de Santa Cruz
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Un video captado por cámaras de seguridad muestra el preocupante aumento de la delincuencia en la ciudad. Las imágenes muestran el momento en que tres personas, dos hombres y una mujer, asaltan un micro en el Primer Anillo, cerca de la zona del Avión Pirata.

El material visual registra cómo los delincuentes abordan el bus y, una vez adentro, sacan un arma blanca para amenazar a los pasajeros. En cuestión de segundos, le arrebatan la cartera a una mujer. Aunque ella se baja para intentar recuperarla, es intimidada por uno de los asaltantes y obligada a regresar al vehículo.

Mientras el micro avanza sin que nadie haga algo, los antisociales siguen amenazando a la víctima desde afuera. Su cartera contenía su celular, dinero y documentos personales. El video ha causado indignación entre los ciudadanos, quienes exigen a las autoridades tomar medidas urgentes para frenar la ola de inseguridad que afecta al transporte público.

Vea el video:

 

 

