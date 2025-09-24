Jean Pierre Antelo: “Expocruz es esperanza, familia y orgullo cruceño”

En plena celebración de las efemérides cruceñas, Expocruz 2025 alcanza su quinta jornada con un ambiente festivo, alta afluencia de visitantes y grandes expectativas comerciales. Hasta la noche del cuarto día, más de 200 mil personas ya habían ingresado al campo ferial, cifra que promete seguir en ascenso.

Jean Pierre Antelo, presidente de Fexpocruz, visitó el stand de Red Uno durante la tradicional serenata a Santa Cruz, donde compartió su entusiasmo por el éxito del evento. “Estamos felices. Hoy día vamos a batir récord por la tradicional serenata”, afirmó con entusiasmo.

Antelo destacó que Expocruz no solo es una vitrina comercial, sino también un punto de encuentro cultural y social. “La feria es esperanza, familia y orgullo cruceño. El compartir con tantas familias y marcas que exponen… Yo digo que cuando se prenden estas luces no son solo un orgullo cruceño, sino que se convierten en ese espacio donde articulamos a nivel nacional y traspasamos fronteras”, dijo.

Este año, la feria cuenta con la participación de 34 delegaciones internacionales, lo que, según Antelo, permite a los visitantes “caminar y recorrer los distintos países sin necesidad de un pasaporte”.

A pesar de los desafíos económicos de los últimos años, la feria se mantiene firme en sus objetivos. “Estamos en camino de lograr las medio millón de personas. Esperamos generar intenciones de negocio por 1.400 millones de bolivianos”, aseguró Antelo.

También resaltó el inicio de la Rueda de Negocios de Cainco este jueves, e invitó a emprendedores y empresarios a registrarse a través de las redes sociales. “Esto se hace si yo tengo un producto, encontrar un cliente que me permita venderlo o exportarlo".

Antelo finalizó con un mensaje cargado de esperanza y orgullo regional: “Expocruz demuestra que hay esa Bolivia posible. Hay un espacio que durante 10 días muestra la mejor versión de lo que queremos hacer, público y privado. Una sociedad que quiere desarrollo, progreso y trabajo”.

“Pido a la gente que disfrute de la feria, que es para todos. Es una feria de sueños que cada año suma nuevas historias”, expresó.

