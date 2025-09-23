TEMAS DE HOY:
¡Atención ciudadano! TDE Santa Cruz atenderá excusas de jurados durante el feriado del 24 de septiembre

La entidad recordó que el trámite puede realizarse también de manera digital a través de la plataforma del OEP, lo que permite a los ciudadanos presentar su justificación sin necesidad de acudir físicamente a las oficinas del TDE.

Hans Franco

23/09/2025 12:10

Foto: TDE Santa Cruz atenderá excusas de jurados en el feriado del 24 de septiembre
Santa Cruz

El Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz (TDE) informó que, pese al feriado departamental del 24 de septiembre, la institución continuará recibiendo las excusas de los jurados electorales designados para la segunda vuelta electoral, en el horario habitual de atención.

La entidad recordó que el trámite puede realizarse también de manera digital a través de la plataforma del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), lo que permite a los ciudadanos presentar su justificación sin necesidad de acudir físicamente a las oficinas del TDE.

De acuerdo con el calendario electoral, el plazo para la presentación de excusas está habilitado desde el lunes 22 hasta el domingo 28 de septiembre. Vencido este periodo, no se recibirán más solicitudes.

La solicitud de excusa se la puede realizar en el siguiente link:

https://plataforma-ciudadana.oep.org.bo/auth/signin

 

Más noticias
