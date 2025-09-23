Rodrigo Paz: “Bolivia sigue siendo un país viable y con potencial para proyectarse en el continente”

El candidato a la presidencia de Bolivia por el Partido Demócrata Cristina (PDC), Rodrigo Paz, aseguró que el país mantiene su viabilidad económica y política, con capacidad de convertirse en un referente en la región, siempre que se respeten principios básicos como la propiedad privada, la transparencia en la gestión de los recursos y la lucha contra la corrupción.

En un encuentro con la prensa en Santa Cruz, Paz sostuvo que la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros depende de un marco claro de garantías jurídicas. “Bolivia tiene potencial para crecer y generar desarrollo, pero necesitamos reglas claras y una administración honesta, sobre todo en sectores estratégicos como los hidrocarburos”, remarcó.

El candidato también reflexionó sobre el proceso electoral y las encuestas, frente a las cuales expresó escepticismo. Aseguró que la verdadera decisión está en manos de los bolivianos y no en cifras publicadas. Asimismo, cuestionó el uso de la confrontación como estrategia política y llamó a la unidad nacional. “Nuestro país no puede seguir dividido, necesitamos un proyecto común que piense en la gente y no en intereses de poder”, señaló.

Respecto al rol de los medios de comunicación, Paz criticó la agresividad de ciertos enfoques periodísticos y el impacto que tienen en las familias de los candidatos. Al mismo tiempo, lamentó que la polarización política se traduzca en un clima de escándalo y desinformación. “La democracia se fortalece con un debate serio, limpio y respetuoso. No con ataques ni con verdades distorsionadas”, enfatizó.

El aspirante presidencial cerró el encuentro destacando que Bolivia sigue siendo un país viable, pero advirtió que el futuro dependerá de la capacidad de construir consensos, garantizar seguridad jurídica y devolver confianza a la ciudadanía.

