TEMAS DE HOY:
accidente vehicular Limber Cruz

21ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Rodrigo Paz: “Bolivia sigue siendo un país viable y con potencial para proyectarse en el continente”

Paz sostuvo que la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros depende de un marco claro de garantías jurídicas.

Hans Franco

22/09/2025 20:15

Foto: Rodrigo Paz en conferencia de prensa en Santa Cruz
Santa Cruz

Escuchar esta nota

El candidato a la presidencia de Bolivia por el Partido Demócrata Cristina (PDC), Rodrigo Paz, aseguró que el país mantiene su viabilidad económica y política, con capacidad de convertirse en un referente en la región, siempre que se respeten principios básicos como la propiedad privada, la transparencia en la gestión de los recursos y la lucha contra la corrupción.

En un encuentro con la prensa en Santa Cruz, Paz sostuvo que la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros depende de un marco claro de garantías jurídicas. “Bolivia tiene potencial para crecer y generar desarrollo, pero necesitamos reglas claras y una administración honesta, sobre todo en sectores estratégicos como los hidrocarburos”, remarcó.

El candidato también reflexionó sobre el proceso electoral y las encuestas, frente a las cuales expresó escepticismo. Aseguró que la verdadera decisión está en manos de los bolivianos y no en cifras publicadas. Asimismo, cuestionó el uso de la confrontación como estrategia política y llamó a la unidad nacional. “Nuestro país no puede seguir dividido, necesitamos un proyecto común que piense en la gente y no en intereses de poder”, señaló.

Respecto al rol de los medios de comunicación, Paz criticó la agresividad de ciertos enfoques periodísticos y el impacto que tienen en las familias de los candidatos. Al mismo tiempo, lamentó que la polarización política se traduzca en un clima de escándalo y desinformación. “La democracia se fortalece con un debate serio, limpio y respetuoso. No con ataques ni con verdades distorsionadas”, enfatizó.

El aspirante presidencial cerró el encuentro destacando que Bolivia sigue siendo un país viable, pero advirtió que el futuro dependerá de la capacidad de construir consensos, garantizar seguridad jurídica y devolver confianza a la ciudadanía.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD