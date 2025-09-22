Desde este lunes se reciben excusas para jurados electorales, ¿Cuáles son las causales?

A partir de este lunes 22 de septiembre, los ciudadanos que hayan sido seleccionados como jurados electorales para la segunda vuelta electoral del próximo 19 de octubre podrán presentar sus excusas si tienen una causa justificada. El Tribunal Electoral Departamental (TED) habilitó el período de excusas que se extenderá hasta el domingo 28 de septiembre.

El vicepresidente del TED en Santa Cruz, José Miguel Callejas, recordó que las listas de jurados fueron publicadas este domingo en medios impresos y están disponibles también en la página web del Órgano Electoral Plurinacional (OEP).

¿Quiénes pueden excusarse?

Entre las causas válidas para excusarse de esta obligación cívica están:

Motivos de salud , como enfermedades temporales o crónicas, respaldadas con un certificado médico válido.

Embarazo o lactancia , presentando el certificado de atención prenatal o de nacimiento del bebé.

Fuerza mayor o caso fortuito , como desastres naturales, accidentes o viajes programados. Se aceptan documentos como pasajes, pasaportes sellados, certificados médicos o comunicados de autoridad competente.

Cambio de destino laboral , justificado con una certificación de la empresa o entidad pública.

Dirigentes o candidatos de organizaciones políticas, quienes deben presentar documentación que acredite su rol ante el TSE o TED.

Prestación de servicios indispensables como médicos de emergencia, periodistas, policías o militares, quienes deben presentar certificados laborales.

Personas mayores de 60 años o aquellas que se encuentren fuera del país el día de la elección también pueden excusarse con la documentación correspondiente.

¿Dónde presentar la excusa?

Los ciudadanos podrán presentar sus excusas de forma presencial en las oficinas del TED de su departamento o a través de la página web del Órgano electoral.

Para quienes no presenten excusas y continúen designados como jurados, la capacitación se desarrollará del 26 de septiembre al 15 de octubre en el área urbana, y del 7 al 16 de octubre en áreas rurales.

