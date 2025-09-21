TED Santa Cruz recibe más de 2 millones de papeletas de sufragio para la segunda vuelta

La presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, María Cristina, informó este domingo que el organismo electoral ya recibió el primer envío de material electoral rumbo a la segunda vuelta de las elecciones generales, prevista para el próximo 19 de octubre.

“Nos encontramos en nuestro centro departamental de logística, ubicado en el coliseo del Colegio Militar de Aviación, donde llegó un camión con la respectiva cadena de custodia trasladando las papeletas de sufragio. Son más de 2 millones de papeletas, equivalentes a 423 cajas, que estamos recibiendo para proceder a su revisión”, explicó la autoridad.

Según indicó, el TED procederá a la verificación de cada caja, abriéndolas y revisando que las papeletas no presenten observaciones de imprenta. Posteriormente, estas serán organizadas en sobres y acondicionadas en las maletas electorales, que serán distribuidas para la jornada del balotaje.

“Este es el primer material recibido; luego debe llegar la cartonería y papelería enviada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), lo cual permitirá completar el armado de las maletas electorales”, añadió María Cristina.

El TED de Santa Cruz aseguró que se cumple estrictamente con las medidas de seguridad y transparencia en la custodia del material, garantizando la preparación del proceso electoral en el departamento.

