Conductor sobrevive a trágico accidente en Mairana; su acompañante falleció en el acto

Un fatal accidente de tránsito ocurrido la mañana de este domingo en la carretera a los Valles Cruceños, municipio de Mairana, dejando como saldo una persona fallecida y otra gravemente herida, tras la colisión frontal entre una vagoneta y un camión de alto tonelaje.

De acuerdo con el reporte policial, la vagoneta Suzuki impactó violentamente contra un tractocamión Volvo que transportaba carga de azúcar desde Santa Cruz hacia Sucre. El vehículo menor terminó completamente destrozado a un costado de la vía.

El conductor de la vagoneta logró sobrevivir al fuerte impacto y fue trasladado de emergencia al hospital de Mairana. Sin embargo, su acompañante, identificado como Adhemar Flores Mamani, falleció instantáneamente en el lugar del hecho.

El capitán Luis Alberto Solares Sembler, jefe policial de la provincia Florida, indicó que el accidente habría sido provocado por la invasión de carril por parte de la vagoneta. “Los tripulantes del automóvil Suzuki habrían invadido carril, provocando la colisión frontal”, declaró la autoridad.

El caso fue derivado al personal de Tránsito y a la Fiscalía del municipio de Mairana para su correspondiente investigación.

