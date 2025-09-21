Hallan cuerpo de un hombre debajo de un puente en Cochabamba

La noche del sábado, aproximadamente a las 22:00 horas, personal de Radio Patrullas 110 reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida de sexo masculino en la plataforma inferior del Puente Antezana, ubicado en la ciudad de Cochabamba.

El cadaver estaba tendido en el asfalto, boca abajo y con un charco de sangre proveniente de la cabeza.

Según el informe preliminar, "el cadáver corresponde a un hombre de entre 25 a 30 años de edad, aún no identificado, que fue encontrado en posición de decúbito ventral y presentaba una herida contuso-cortante en la región de la cabeza, con presencia de manchas hemáticas en el lugar", dijo el subteniente Leonardo Orellana Vásquez.

Por las características de la lesión, se presume que el sujeto habría caído desde la parte superior del puente, aunque esta hipótesis aún está siendo evaluada por las autoridades competentes.

Hasta el lugar se hizo presente personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), División Homicidios, para realizar el levantamiento legal del cadáver, procedimiento que estuvo a cargo del sargento mayor Carlo Romero Gutiérrez.

