¿Eres jurado electoral? Conoce la lista del TED Cochabamba

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba publicó este domingo 21 de septiembre la lista oficial de jurados electorales de cara a la segunda vuelta electoral. Esto ocurre luego del sorteo realizado el pasado 19 de septiembre.

Los jurados electorales son las personas encargadas de organizar y supervisar el proceso de votación en cada mesa electoral. Su participación es obligatoria y es una parte clave del desarrollo de las elecciones.

Este sorteo forma parte de la preparación rumbo al balotaje presidencial, que se realizará el próximo 19 de octubre. En esta segunda vuelta, los ciudadanos deberán elegir entre los dos candidatos con mayor votación Jorge Tuto Quiroga y Rodrigo Paz.

Las personas que hayan sido sorteadas pueden revisar si están en la lista a través del sitio web oficial del TED. En caso de tener un motivo válido para no participar, podrán presentar sus excusas entre el 22 y el 28 de septiembre.

Para conocer si fuiste elegido como jurado electoral, puedes hacer clic aquí: LISTA DE JURADOS ELECTORALES COCHABAMBA

Mira la programación en Red Uno Play