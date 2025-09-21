TSE llama a los candidatos a no sembrar dudas para la segunda vuelta electoral

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, exhortó a los candidatos que participan en la segunda vuelta de las elecciones generales a mantener una actitud responsable y evitar declaraciones que puedan generar dudas sobre la transparencia del proceso democrático.

“Les hemos pedido mayor responsabilidad y que obren de acuerdo a la importancia de la función que están llevando adelante, porque uno de ellos puede ser el futuro presidente o vicepresidente. Por eso les hemos pedido el respeto necesario en este proceso electoral”, señaló Ávila a la Red Uno.

En relación al acuerdo de no agresión y de rechazo a la guerra sucia, firmado el pasado 10 de septiembre en Santa Cruz, el vocal aclaró que la validez del documento no se ve afectada por la decisión del candidato a la vicepresidencia del PDC, Edman Lara, de no suscribirlo.

“Lo han firmado las dos organizaciones políticas, el que no firme el vicepresidente no causa efecto alguno ni compromiso. Tenemos el compromiso de los candidatos a presidente y de sus delegados”, explicó.

Ávila subrayó que este acuerdo constituye un compromiso que debe ser cumplido y acatado por las dos fuerzas políticas en competencia, garantizando un clima de respeto y transparencia de cara al balotaje del 19 de octubre.

