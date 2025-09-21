TED Santa Cruz inicia entrega de memorándums a jurados electorales rumbo a la segunda vuelta

La presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, María Cristina Claros, informó que se inició el despliegue del personal de la Unidad de Geografía Electoral para entregar los memorándums de designación a los jurados electorales sorteados para la segunda vuelta de las elecciones generales.

“Hemos procedido con la partida del personal de la Unidad de Geografía Electoral en 22 rutas para llevar los memorándums de designación de los jurados electorales, que serán entregados a nuestros notarios electorales del área rural. Asimismo, estamos procediendo a la entrega de estos memorándums a nuestros notarios del área urbana”, explicó la autoridad.

La presidenta detalló que en Santa Cruz se realizó el sorteo de 54.690 jurados electorales, de los cuales más de 25.000 memorándums están siendo enviados a las provincias, mientras que el resto se distribuye a través de los notarios en el área urbana.

Con este proceso se da inicio formal a las actividades de organización de cara a la segunda vuelta, particularmente en lo que respecta a la conformación de las mesas directivas de sufragio.

Finalmente, la autoridad electoral recordó que la capacitación a los jurados sorteados comenzará el lunes 29 de septiembre, bajo la responsabilidad de los Tribunales Electorales Departamentales, quienes garantizarán que cada ciudadano designado cuente con la preparación necesaria para cumplir su rol en la jornada electoral.

