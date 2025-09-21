TEMAS DE HOY:
acribillado en Beni

31ºC Santa Cruz de la Sierra

16ºC La Paz

28ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

¿Te tocó ser jurado? Revisa la lista publicada por el TED en Beni

El período para presentar excusas comienza el lunes 22; asegúrate de revisar si estuviste sorteado como jurado electoral.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

21/09/2025 18:33

Beni, Bolivia

Escuchar esta nota

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Beni dio a conocer este domingo la lista oficial de jurados electorales que trabajarán en las mesas de votación durante el balotaje presidencial del 19 de octubre.

El sorteo de jurados se realizó el pasado 19 de septiembre, en un acto público y supervisado por autoridades electorales. La designación se hizo de manera aleatoria entre las personas habilitadas para votar en el departamento.

A partir del lunes 22 de septiembre, los ciudadanos seleccionados que tengan motivos fundados para no ejercer el cargo podrán presentar sus excusas formales ante el TED de Beni, siguiendo los procedimientos establecidos.

El TED informó que las listas están disponibles para su consulta dando clic en el siguiente enlace: LISTA JURADOS ELECTORALES BENI

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:00

Teletón unicef

19:00

El chapulin colorado

19:55

Teletón unicef

21:00

Teletón unicef

22:30

La otra señorita oh

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:00

Teletón unicef

19:00

El chapulin colorado

19:55

Teletón unicef

21:00

Teletón unicef

22:30

La otra señorita oh

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD