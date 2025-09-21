¿Te tocó ser jurado? Revisa la lista publicada por el TED en Beni

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Beni dio a conocer este domingo la lista oficial de jurados electorales que trabajarán en las mesas de votación durante el balotaje presidencial del 19 de octubre.

El sorteo de jurados se realizó el pasado 19 de septiembre, en un acto público y supervisado por autoridades electorales. La designación se hizo de manera aleatoria entre las personas habilitadas para votar en el departamento.

A partir del lunes 22 de septiembre, los ciudadanos seleccionados que tengan motivos fundados para no ejercer el cargo podrán presentar sus excusas formales ante el TED de Beni, siguiendo los procedimientos establecidos.

El TED informó que las listas están disponibles para su consulta dando clic en el siguiente enlace: LISTA JURADOS ELECTORALES BENI

