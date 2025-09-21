TEMAS DE HOY:
¡Conviértete en un héroe de la niñez! Únete a la solidaridad y aporta en la Teletón 2025

El objetivo es el de recaudar Bs. 2.5 millones para transformar el presente y futuro de la niñez.

Silvia Sanchez

21/09/2025 19:03

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Inició la Teletón 2025 y Unicef junto a Red Uno y diversas empresas privadas, te invitan a sumarte y formar parte de una de las campañas más importantes en favor de los niños y adolescentes en situación vulnerable presentes en Bolivia.

La sexta versión de la Teletón 2025, tiene el objetivo de reunir Bs. 2.5 millones en favor de la niñez, recursos que permitirán trabajar en temas de salud y seguridad por parte de la Unicef.

Durante la transmisión en vivo, podrás tener la oportunidad de escanear el código Qr donde podrás aportar el monto económico de tu preferencia.

UNICEF junto a empresas aliadas, invita a la ciudadanía a participar activamente, ya sea asistiendo al evento en la Expocruz o realizando donaciones a través de los siguientes canales habilitados:

Código QR en pantalla y en el escenario:

Durante la transmisión y en el mismo campo ferial, se mostrará un código QR que permitirá a los asistentes y televidentes realizar su donación directamente desde su celular, escaneando con la cámara.

Donaciones en línea:

Los interesados pueden ingresar al sitio oficial de UNICEF Bolivia www.unicef.ong.bo, donde encontrarán un formulario para registrar sus datos y realizar su contribución desde cualquier parte del país.

Línea telefónica gratuita:

También está habilitado el número 800 10 9333, una línea gratuita donde voluntarios estarán atendiendo para guiar a los donantes en el proceso.

Ayudemos a cambiar el presente y futuro de miles de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Programación

19:00

El chapulin colorado

19:55

Teletón unicef

21:00

Teletón unicef

22:30

La otra señorita oh

