Deportes

Sub-20: Paraguay y Japón igualan 2-2 en amistoso previo al mundial en Chile

El encuentro se jugó a puertas cerradas en el centro de alto rendimiento de la APF en la ciudad de Ypané, cerca de Asunción.

EFE

21/09/2025 19:49

Jugador paraguayo, conduciendo el balón y detrás lo vigila un jugador japonés. Foto: Internet.

Las selecciones sub-20 de Paraguay y Japón igualaron 2-2 en un partido amistoso disputado este domingo como parte de su preparación para la Copa Mundial de la FIFA Sub-20 en Chile, informó la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

El encuentro se jugó a puertas cerradas en el centro de alto rendimiento de la APF en la ciudad de Ypané, cerca de Asunción.

La selección japonesa marcó por medio de Rento Takaoka y Yuto Ozeky, indicaron los medios.

La Albirroja empató con los tantos de David Fernández y Gadiel Paoli.

El mundial se disputará del sábado 27 de septiembre al 19 de octubre en cuatro ciudades chilenas.

La selección de Paraguay, dirigida por Antolín Alcaraz, integra el grupo B junto con Corea del Sur, Ucrania y Panamá, y debutará en la primera jornada ante el conjunto centroamericano en el estadio Elías Figueroa, de la ciudad de Valparaíso.

Los japoneses forman parte del grupo A con Chile, Nueva Zelanda y Egipto y afrontarán su primer compromiso el mismo día ante el conjunto egipcio en el estadio Nacional, de Santiago. 

