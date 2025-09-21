Sub-20: Paraguay y Japón igualan 2-2 en amistoso previo al mundial en Chile

Las selecciones sub-20 de Paraguay y Japón igualaron 2-2 en un partido amistoso disputado este domingo como parte de su preparación para la Copa Mundial de la FIFA Sub-20 en Chile, informó la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).



El encuentro se jugó a puertas cerradas en el centro de alto rendimiento de la APF en la ciudad de Ypané, cerca de Asunción.



La selección japonesa marcó por medio de Rento Takaoka y Yuto Ozeky, indicaron los medios.



La Albirroja empató con los tantos de David Fernández y Gadiel Paoli.



El mundial se disputará del sábado 27 de septiembre al 19 de octubre en cuatro ciudades chilenas.



La selección de Paraguay, dirigida por Antolín Alcaraz, integra el grupo B junto con Corea del Sur, Ucrania y Panamá, y debutará en la primera jornada ante el conjunto centroamericano en el estadio Elías Figueroa, de la ciudad de Valparaíso.



Los japoneses forman parte del grupo A con Chile, Nueva Zelanda y Egipto y afrontarán su primer compromiso el mismo día ante el conjunto egipcio en el estadio Nacional, de Santiago.

