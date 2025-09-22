Always Ready se escapa como líder con polémica participación arbitral

APG.- Todo salió a favor de Always Ready este domingo, consiguiendo una victoria frente a Wilstermann, por 2-0, en un compromiso que fue cubierto por las polémicas decisiones del equipo arbitral. Bajo este ambiente, el cuadro de la banda roja amplió su ventaja como líder del Campeonato, con 49 puntos, alcanzando una diferencia de seis frente al segundo, The Strongest.



Always Ready alcanzó esta diferencia, en parte, por la ayuda de Guabirá, que venció a The Strongest (2-1) en Montero. Los millonarios ahora tienen tres puntos por encima de los atigrados, una ventaja cómoda que le perfila como un serio aspirante a la conquista del torneo largo y la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América 2026.



Wilstermann llegó a la ciudad de El Alto con un planteamiento defensivo, que le dio resultado a la conclusión del primer tiempo, dejando el marcador igualado sin apertura de la cuenta; aunque tuvo sustos en un par de jugadas, con Javier Uzeda rematando dentro del área y el arquero Lucas Salinas desviando el peligro.



En la segunda parte, los aviadores volvieron a reforzar su estrategia defensiva y estaban llevando el empate a buen resguardo hasta que llegó la jugada que cambió el rumbo de las acciones, cuando Carlitos Rodríguez fue derribado por Robson dos Santos sobre la línea del área, pero el árbitro Dilio Rodríguez (Sucre) sancionó un penal.



Después de los reclamos, la falta fue concedida al local y Fernando Saucedo anotó el 1-0, a los 74 minutos, con un remate que engañó al arquero. Con el marcador en contra, los rojos salieron a buscar el empate, pero dejaron varios metros libres y este espacio fue evidente a partir de la expulsión de Erick Veizaga por propinar un pisotón a Moisés Paniagua.



En tiempo de adición (98´), Enrique Triverio dio un pase al vacío para dejar a Paniagua delante de Salinas, eludiendo la salida de Salinas y con el arco libre colocó el 2-0, cerrando una noche polémica en el estadio de El Alto, donde los rojos trataron de alejarse del fondo de la tabla sin fortuna, a pesar de colocar actitud en el campo.

Mira la programación en Red Uno Play