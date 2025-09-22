TEMAS DE HOY:
Policial

Madre e hija fueron encontradas sin vida en una vivienda de Potosí

La Policía y el equipo forense acudieron al lugar para realizar el levantamiento legal de los cuerpos e iniciar con las investigaciones. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

21/09/2025 21:27

Potosí, Bolivia

Este domingo 21 de septiembre, personal de Radio Patrullas 110 halló los cuerpos sin vida de dos personas de sexo femenino en un domicilio ubicado en la calle Mejillones, zona San Benito, ciudad de Potosí.

Las víctimas fueron identificadas como R.M.F., de 47 años, y la menor M.R.T., de 3 años. Ambas fueron encontradas ya sin signos vitales dentro de la vivienda, por lo que se procedió a realizar el levantamiento legal de los cuerpos.

El médico forense que intervino en el caso indicó que la causa de la muerte fue intoxicación por órganos fosforados, sustancia tóxica comúnmente utilizada en pesticidas.

Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

