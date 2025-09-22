“¡Ay, hombre!”: la respuesta viral de un policía al mediar en una pelea de sordomudos

Un video compartido por la cuenta Colombia Oscura en la red social X (antes Twitter) ha causado furor en internet, al mostrar una escena tan inusual como cómica: un policía intentando mediar una acalorada discusión entre tres personas sordomudas, en plena calle y durante la noche.

El momento, que dura apenas 39 segundos, ha desatado una avalancha de comentarios, memes y teorías conspirativas sobre qué fue lo que realmente pasó.

En las imágenes se ve a dos hombres y una mujer intercambiando señas con intensidad, mientras el patrullero, totalmente perdido, intenta mantener la compostura. Tras unos segundos de confusión total, el uniformado solo atina a decir con una sonrisa nerviosa: “¡Ay, hombre!”.

Aunque el video no tiene fecha ni ubicación confirmada, ya supera las 50.000 reproducciones. Algunos usuarios, aseguran que uno de los hombres acusaba al otro de haberle robado el celular, mientras la mujer intentaba calmar la situación. Y claro, llamaron a la Policía, pero no contaban con que el agente no hablaba “señas”.

