¡Puro papel y lápiz! Luis Vega se suma a la solidaridad de la Teletón 2025

El segundo artista de la noche en la gran Teletón 2025 fue el boliviano Luis Vega, artista reconocido a nivel nacional e internacional, quien también se unió a la campaña de ayuda para los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Luis Vega invitó a la población a unirse a la Teletón, para que con su granito de arena se pueda alcanzar el objetivo de la campaña, de recaudar Bs. 2.5 millones, monto que será destinado a la salud y seguridad de la niñez.

Los niños en de la situación de vulnerabilidad en Bolivia enfrentan desafíos como la pobreza, la falta de acceso a la educación y la atención médica insuficiente, factores que limitan su desarrollo y bienestar.

Los fondos recaudados, permitirán a la niñez, poder mejorar su calidad de vida y contar con bienestar social, entre otros.

Recuerda que por tu aporte puedes llevarte grandes premios, entre ellos, un auto cero kilómetros.

Para donar, puedes escanear el código Qr que se brinda en pantalla de la transmisión en vivo, además, puedes asistir al campo feria y disfrutar del espectacular show.

