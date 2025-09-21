ANH denuncia contrabando interno de combustibles por clanes familiares y sobredemanda artificial

El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Joel Callaú, denunció este domingo que clanes familiares se dedican a realizar carguíos repetitivos de combustibles en distintas estaciones de servicio, utilizando los mismos vehículos para luego trasvasijar y revender el producto de manera ilegal, lo que constituye un “contrabando interno” y afecta directamente al usuario.

“Son vehículos que se dirigen a las diferentes estaciones y realizan un carguío repetitivo y un trasvasijado para revenderlo. Le denominamos un contrabando interno”, afirmó Callaú en un medio de comunicación estatal.

De acuerdo con la autoridad, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) despacha diariamente 8,5 millones de litros de diésel y 7,7 millones de litros de gasolina, superando el promedio normal de demanda, que alcanza los 7 millones de litros para cada producto.

Callaú destacó que, en ciudades como Cochabamba y Santa Cruz, las filas en surtidores se redujeron en un 75% y 60%, respectivamente, gracias a las medidas adoptadas; sin embargo, la sobredemanda persiste debido a estas prácticas ilegales.

“La demanda no se está comportando de manera normal, tenemos picos y una sobredemanda que está claramente identificada, que de manera descontrolada afecta al usuario que realmente lo requiere. Este acopio para la reventa está penado por ley”, advirtió.

