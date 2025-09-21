TEMAS DE HOY:
Rodri: "Ojalá el Balón de Oro lo gane un compañero, Pedri, Lamine, el que sea"

Rodrigo Hernández, centrocampista español del Manchester City, deseó que el Balón de Oro "lo gane un compañero suyo".

EFE

21/09/2025 16:44

Rodri Hernández, actual futbolista del Manchester City y ganador del Balón de Oro, 2024. Foto: Redes sociales.
Inglaterra.

Rodrigo Hernández, centrocampista español del Manchester City, deseó que el Balón de Oro "lo gane un compañero" y mencionó a Pedri y a Lamine Yamal como dos de los favoritos.

El vigente ganador del trofeo atendió a EFE y al diario AS en la zona mixta del Etihad Stadium después de que su equipo, el City, empatara a uno contra el Arsenal.

"Este año lo veré desde la tele, pero ojalá que lo gane un compañero, Lamine, Pedri, el que sea. Me encantaría, es una fiesta del fútbol y que lo gane el mejor", dijo Rodri.

Lamine es el principal favorito al galardón junto a su compañero en el Barcelona Raphinha y Ousmane Dembelé, del Paris Saint Germain.

De ganarlo Pedro o Lamine, sería la primera vez en la historia que España tiene dos Balones de Oro consecutivos.

"Sería brutal, hablaría un poco del momento del fútbol español. Ojalá que sea así y que vengan muchos más, porque estamos en un momento muy bueno", finalizó. 

