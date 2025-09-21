Asamblea aún no debate proyecto de ley para designar vocales del TSE

El próximo 19 de diciembre vence el mandato de seis vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y hasta la fecha, la Asamblea Legislativa no ha iniciado el debate del proyecto de ley para la selección y designación de sus reemplazantes.

El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Renán Cabezas, advirtió que la actual legislatura debe dejar al menos el escenario preparado para que los nuevos parlamentarios asuman esta tarea.

“Si no alcanzamos a elegir, por lo menos tiene que haber todo el escenario preparado. Los nuevos legisladores tienen que llegar directamente a la Asamblea Legislativa a elegir a los seis vocales que le corresponde designar a la Asamblea”, señaló Cabezas.

En la misma línea, el diputado Ramiro Venegas (MAS) manifestó que esta responsabilidad debería recaer en la próxima Asamblea, a fin de evitar irregularidades.

“Debería ser tarea para la próxima Asamblea, para que asuman sus responsabilidades, porque pienso que, si en esta legislatura van a querer elegir, seguramente van a correr los maletines y dádivas como hicieron con las elecciones para los magistrados”, sostuvo.

Mira la programación en Red Uno Play