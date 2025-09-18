“Cualquier intento de ley de prórroga es inconstitucional”: Arce descarta extender su mandato

El presidente Luis Arce manifestó este jueves su rechazo al proyecto de ley presentado por el senador Pedro Benjamín Vargas. La propuesta plantea suspender a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y prorrogar el mandato de las autoridades electas.

En un pronunciamiento oficial publicado en redes sociales, el Ejecutivo afirmó que no tenía conocimiento previo de la iniciativa y aclaró que no respalda ninguna acción que altere el orden constitucional ni que interrumpa el calendario electoral vigente.

“Como Gobierno Nacional nos oponemos absolutamente a este proyecto de ley. Aclaramos a la opinión pública que lo desconocíamos”, señaló.

Arce exhortó a los asambleístas nacionales a rechazar cualquier intento de tratar la propuesta, recordando que el país necesita certeza sobre la segunda vuelta electoral, prevista para el 19 de octubre.

“Poner en duda la elección pondría en riesgo la paz social que tanto hemos cuidado”, añadió.

Recordó que el Ejecutivo garantizó el presupuesto para la segunda vuelta mediante decreto supremo, y reafirmó su compromiso con una transición democrática ordenada.

Fue enfático al descartar cualquier posibilidad de prórroga de mandato y reiteró que la Presidencia será entregada el 8 de noviembre, como establece la Constitución. “Cualquier intento de ley de prórroga es inconstitucional. La democracia y la voluntad del pueblo se respetan”.

Mire la publicación del presidente Luis Arce:

