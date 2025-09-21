Ministerio reporta 100 denuncias presentadas por la ABT contra incendios forestales, 17 son de carácter penal

El ministro de Medio Ambiente y Aguas, Álvaro Ruiz, informó este domingo sobre las acciones emprendidas para enfrentar los incendios forestales en distintas regiones del país, destacando que la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) presentó hasta el momento 100 denuncias por incendios forestales, de las cuales 17 tienen carácter penal, en cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Tribunal Agroambiental.

“La ABT ha tomado acciones en representación de nuestra institución, y nosotros hemos estado acompañando estas determinaciones”, señaló la autoridad en en un medio estatal.

Respecto al Parque Nacional Noel Kempff Mercado, el ministro indicó que, si bien hasta el viernes pasado se logró sofocar los incendios registrados, recientemente se reactivó un nuevo incendio, posiblemente vinculado a actividades ilegales como el narcotráfico y la minería, que estarían generando incendios provocados en la zona.

A la fecha, se mantienen dos incendios activos en el departamento del Beni, cuatro en Santa Cruz y uno en Cochabamba. Pese a esta situación, Ruiz aseguró que este año se cuenta con mayor preparación y capacidad de respuesta, lo que ha permitido que la superficie afectada sea menor en comparación con la gestión pasada.

El Ministerio de Medio Ambiente y Aguas reiteró su compromiso de continuar coordinando acciones con instituciones competentes para proteger las áreas forestales y sancionar a los responsables de los incendios.

