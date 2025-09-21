¡Cada aporte cuenta! Lu de la Tower se une a la Teletón 2025 con su voz y música

El escenario en la Teletón 2025, se llenó de mucho ritmo con la presencia de la artista boliviana Lu de la Tower, quien interpretó tres canciones de su repertorio musical, como parte de su aporte a la campaña por los niños.

Lu de la Tower es solo una de las primeras artistas en presentarse en esta noche de campaña, y todavía se aguarda la presencia de Luis Vega y Américo, quienes también se suman a la solidaridad.

No olvides que tu aporte es importante, puedes ayudar con un pequeño granito de arena para que, entre todos, podamos llegar a la meta de Bs 2.5 millones para los niños en situación de calle.

Para aportar, puedes llegar hasta la Expocruz o desde tu domicilio, realiza donaciones a través de los siguientes canales habilitados, como el código Qr que se da a conocer durante la transmisión en vivo.

También se puede realizar la donación en línea, ingresando al sitio oficial de UNICEF Bolivia www.unicef.ong.bo, o mediante la línea gratuita 800 10 9333.

Mira la programación en Red Uno Play