La gran batalla

¿A quién apoyarás? Estos son los cuatro equipos en eliminación de ´La Gran Batalla’

Famosos y academias alistan los últimos detalles para su presentación.

Silvia Sanchez

21/09/2025 20:17

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Cuatro equipos están en la gala de eliminación esta semana, y ya ultiman los detalles para presentarse en el escenario más grande de la televisión boliviana.

Los cuatro equipos fueron nominados por cada uno de los jueces, quienes hicieron una evaluación diaria para determinar, quienes debían volver a presentarse para defender su lugar en la competencia.

Hoy en el escenario:

  • Luz López y la academia ‘The Hooligans’
  • Basti y la academia ‘Aurea Crew’
  • Cisco Morena y la academia ‘Bolivia Dance’
  • Ezequiel Serres y la academia ‘Bamboleo’

 

Los cuatro equipos se enfrentarán en dos batallas, los mejores podrán ser considerados ya sea por el público o por los jueces, para decidir quién debe abandonar la competencia.

La dinámica de la eliminación se conocerá al inicio del programa en vivo, esta noche arrancamos a las 22:00, después de la Teletón.

