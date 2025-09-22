¡Premiamos tu solidaridad! Estamos cerca del primer millón de bolivianos para nuestra niñez

A poco de iniciar con la transmisión en vivo por Red Uno de la Teletón 2025, y en tan solo una hora, se logró estar muy cerca del primer millón de bolivianos, cifra que vino acompañada del primer sorteo de la noche.

Como parte del agradecimiento por tu solidaridad, a lo largo de la transmisión en vivo, se realizarán diversos sorteos, el primero fue el de una olla de presión, artículo que fue obtenido por uno de los aportantes de la ciudad de La Paz.

Recuerda que puedes unirte a esta campaña por nuestra niñez, con pequeños aportes podremos lograr el objetivo de la noche, que es el de llegar a Bs. 2,5 millones.

Estos son las tres modalidades que tienes para poder formar parte de la campaña:

Código QR en pantalla y en el escenario:Durante la transmisión y en el mismo campo ferial, se mostrará un código QR que permitirá a los asistentes y televidentes realizar su donación directamente desde su celular, escaneando con la cámara.

Donaciones en línea:

Los interesados pueden ingresar al sitio oficial de UNICEF Bolivia www.unicef.ong.bo, donde encontrarán un formulario para registrar sus datos y realizar su contribución desde cualquier parte del país.

Línea telefónica gratuita:

También está habilitado el número 800 10 9333, una línea gratuita donde voluntarios estarán atendiendo para guiar a los donantes en el proceso.

Recuerda que a medida que avancemos en las cifras de recaudación, se realizarán varios sorteos, el premio mayor, es el de un auto cero kilómetros, no te lo puedes perder.

