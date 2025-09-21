¡Dona ahora y cambia miles de vidas! Así arrancamos la Teletón 2025, con un monto de Bs. 790.320

La noche de solidaridad arrancó con un monto inicial de Bs. 790.320, cifra que se obtuvo gracias a los aportes previos a la jornada de campaña que se transmite mediante la señal abierta de Red Uno y de todas sus redes sociales.

La campaña encabezada por Unicef, llega en un contexto preocupante. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), más de 8.000 niños viven en situación de calle en el país. Sin embargo, otras estimaciones elevan la cifra a 18.000 personas en situación de calle, de las cuales cerca del 35% serían menores de edad.

Esta es una de las razones, por las que Unicef logra el apoyo de empresas aliadas y busca la solidaridad de los bolivianos, ya que se busca mejorar la calidad de vida, salud y seguridad de miles de estos niños y adolescentes.

Tú puedes donar llegando hasta la Expocruz o desde tu domicilio, podrás realizar donaciones a través de los siguientes canales habilitados, como el código Qr que se da a conocer durante la transmisión en vivo.

También se puede realizar la donación en línea, ingresando al sitio oficial de UNICEF Bolivia www.unicef.ong.bo, o mediante la línea gratuita 800 10 9333.

