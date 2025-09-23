TEMAS DE HOY:
accidente vehicular Limber Cruz

21ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno de feria

Red Uno y Makro Parque juntos en Expocruz 2025

La iniciativa busca ofrecer a cada visitante una experiencia memorable, transmitiendo valores de cercanía, hospitalidad y calidad que caracterizan a nuestras marcas.

Red Uno de Bolivia

22/09/2025 20:19

Red Uno y Makro Parque juntos en Fexpocruz 2025
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

En el marco de la Expocruz 2025, los visitantes de nuestro stand podrán disfrutar de un presente especial, gracias al apoyo de Makro Parque. Esta colaboración refleja la alianza estratégica que une a ambas empresas del grupo y fortalece nuestra presencia en la feria más importante de Bolivia.

La iniciativa busca ofrecer a cada visitante una experiencia memorable, transmitiendo valores de cercanía, hospitalidad y calidad que caracterizan a nuestras marcas. Acciones como esta convierten la visita al stand en un momento especial dentro de la feria.

El aporte de Makro Parque es también una invitación a descubrir su propuesta en el sector retail: un supermercado que combina variedad, precio y servicio de calidad en cada visita.

Visita Supermercado Makro Parque (Av. Paragua y 4to anillo) y Makro Mayorista, sucursales Banzer km 10 y Chonta km 8, y vive la experiencia de encontrar todo en un solo lugar.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD