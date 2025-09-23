Red Uno y Makro Parque juntos en Expocruz 2025

La iniciativa busca ofrecer a cada visitante una experiencia memorable, transmitiendo valores de cercanía, hospitalidad y calidad que caracterizan a nuestras marcas.
En el marco de la Expocruz 2025, los visitantes de nuestro stand podrán disfrutar de un presente especial, gracias al apoyo de Makro Parque. Esta colaboración refleja la alianza estratégica que une a ambas empresas del grupo y fortalece nuestra presencia en la feria más importante de Bolivia.
El aporte de Makro Parque es también una invitación a descubrir su propuesta en el sector retail: un supermercado que combina variedad, precio y servicio de calidad en cada visita.
Visita Supermercado Makro Parque (Av. Paragua y 4to anillo) y Makro Mayorista, sucursales Banzer km 10 y Chonta km 8, y vive la experiencia de encontrar todo en un solo lugar.
