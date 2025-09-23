TEMAS DE HOY:
Robo de motocicleta Abuso accidente vehicular

21ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

“Es mi herramienta de trabajo”: denuncian robo de motocicleta en Santa Cruz; delincuentes fueron grabados

Cámaras captaron a dos sujetos llevándose la moto robada en Santa Cruz. El propietario, que la usa para trabajar y aún paga cuotas, pide ayuda para hallarla.

Milen Saavedra

22/09/2025 20:51

"Es mi herramienta de trabajo": Denuncia el robo de motocicleta de la puerta de su casa
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Una motocicleta fue robada a plena luz del día en el quinto anillo de la Av. Cristo Redentor, en la ciudad de Santa Cruz. El vehículo estaba estacionado afuera de un domicilio cuando dos ladrones se lo llevaron.

Según el afectado, el robo ocurrió entre las 15:00 y las 15:30. "Me percaté que no estaba mi moto, salí y no había ninguna movilidad afuera. Tuve que buscar en las cámaras de seguridad", relató.

Las grabaciones de las cámaras muestran a dos individuos empujando el motorizado de dos ruedas. El propietario, que utilizaba la moto como su herramienta de trabajo y aún la está pagando en cuotas, ya presentó la denuncia en la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove). En las imágenes se pueden ver claramente los rostros de los ladrones.

El robo de motocicletas es un problema recurrente en la zona. Recientemente, se ha reportado un aumento en este tipo de delitos, y más del 90% de las motocicletas robadas no han sido recuperadas.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD