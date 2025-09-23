“Es mi herramienta de trabajo”: denuncian robo de motocicleta en Santa Cruz; delincuentes fueron grabados

Una motocicleta fue robada a plena luz del día en el quinto anillo de la Av. Cristo Redentor, en la ciudad de Santa Cruz. El vehículo estaba estacionado afuera de un domicilio cuando dos ladrones se lo llevaron.

Según el afectado, el robo ocurrió entre las 15:00 y las 15:30. "Me percaté que no estaba mi moto, salí y no había ninguna movilidad afuera. Tuve que buscar en las cámaras de seguridad", relató.

Las grabaciones de las cámaras muestran a dos individuos empujando el motorizado de dos ruedas. El propietario, que utilizaba la moto como su herramienta de trabajo y aún la está pagando en cuotas, ya presentó la denuncia en la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove). En las imágenes se pueden ver claramente los rostros de los ladrones.

El robo de motocicletas es un problema recurrente en la zona. Recientemente, se ha reportado un aumento en este tipo de delitos, y más del 90% de las motocicletas robadas no han sido recuperadas.

