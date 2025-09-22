TEMAS DE HOY:
accidente vehicular Tragedia en Oruro Avalancha humana en Oruro

22ºC Santa Cruz de la Sierra

16ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Excusas de jurados electorales en Cochabamba: requisitos, plazos y oficinas

Jurados sorteados en Cochabamba podrán presentar excusas en oficinas del TED hasta el 28. El trámite es presencial, con documentos que justifiquen la causal.

Hans Franco

22/09/2025 17:51

Foto: TED Cochabamba recibe excusas de jurados electorales
Cochabamba

Escuchar esta nota

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba recibe desde este lunes 22 hasta el domingo 28 de septiembre las excusas de los ciudadanos que fueron sorteados como jurados electorales y que no podrán ejercer esta función en la segunda vuelta presidencial prevista para el domingo 19 de octubre.

El horario de atención será de 08:00 a 16:30, en oficinas del TED, donde los ciudadanos deberán presentar la documentación correspondiente que respalde la imposibilidad de cumplir con este deber cívico.

Entre las causales de excusa admitidas se encuentran:

  • Estado de gravidez.

  • Fuerza mayor o caso fortuito.

  • Ser dirigente o candidato político.

  • Todas ellas debidamente justificadas mediante respaldo documental.

Los jurados de mesa constituyen la máxima autoridad electoral en cada recinto de votación, por lo que su participación es fundamental para garantizar la transparencia y legalidad del proceso democrático.

Mire el video: 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD