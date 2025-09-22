Excusas de jurados electorales en Cochabamba: requisitos, plazos y oficinas

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba recibe desde este lunes 22 hasta el domingo 28 de septiembre las excusas de los ciudadanos que fueron sorteados como jurados electorales y que no podrán ejercer esta función en la segunda vuelta presidencial prevista para el domingo 19 de octubre.

El horario de atención será de 08:00 a 16:30, en oficinas del TED, donde los ciudadanos deberán presentar la documentación correspondiente que respalde la imposibilidad de cumplir con este deber cívico.

Entre las causales de excusa admitidas se encuentran:

Estado de gravidez.

Fuerza mayor o caso fortuito.

Ser dirigente o candidato político.

Todas ellas debidamente justificadas mediante respaldo documental.

Los jurados de mesa constituyen la máxima autoridad electoral en cada recinto de votación, por lo que su participación es fundamental para garantizar la transparencia y legalidad del proceso democrático.

