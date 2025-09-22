TEMAS DE HOY:
¡Atención boliviano en el exterior! Esta es la lista de jurados para la segunda vuelta

El TSE precisó que el voto en el exterior se desarrollará en 22 países donde se concentra la mayor cantidad de residentes bolivianos, garantizando el ejercicio del derecho al sufragio de la comunidad migrante.

Hans Franco

22/09/2025 11:07

Foto: Voto de bolivianos en el exterior (Cancillería)
La Paz

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que ya se encuentra disponible la lista de jurados electorales de bolivianos residentes en el exterior que participarán en la segunda vuelta de las elecciones nacionales programada para el 19 de octubre de 2025.

En este proceso electoral, los ciudadanos deberán elegir al presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional, entre los candidatos Jorge Quiroga y Rodrigo Paz, quienes se medirán en las urnas tras los resultados de la primera vuelta.

El TSE precisó que el voto en el exterior se desarrollará en 22 países donde se concentra la mayor cantidad de residentes bolivianos, garantizando el ejercicio del derecho al sufragio de la comunidad migrante.

La lista completa de jurados puede ser consultada a través del siguiente enlace oficial del Órgano Electoral:

https://web.oep.org.bo/wp-content/uploads/2025/09/21-09-2025-LISTA-DE-JURADAS-Y-JURADOS-EXTERIOR-2DA_V-BAJA.pdf

 

 

