Fiscalía de Oruro investiga uso indebido de bienes del Estado por 'Saracho fest'

Como parte de las diligencias, más de una decena de ciudadanos, entre padres de familia, profesores y funcionarios municipales, serán convocados a declarar ante el Ministerio Público. 

Hans Franco

23/09/2025 22:06

Foto: Fiscalía investiga uso indebido de bienes del Estado en "Saracho fest"
El Fiscal Departamental de Oruro, Aldo Morales, informó que se desarrollará la audiencia cautelar de las personas inicialmente vinculadas al caso por el presunto delito de uso indebido de bienes del Estado, en el marco de una investigación abierta por la autorización irregular de una fiesta en instalaciones públicas del colegio Juan Misael Saracho.

La autoridad explicó que, como parte de las diligencias, más de una decena de ciudadanos, entre padres de familia, profesores y funcionarios municipales, serán convocados a declarar ante el Ministerio Público para esclarecer responsabilidades en los hechos denunciados.

 

Morales Alconini detalló que la investigación se centra en la presunta autorización sin procedimiento legal de un evento social en un espacio público, lo que motivó la apertura del proceso penal.

Asimismo, precisó que el alcalde Municipal de Oruro presentó una denuncia formal por uso indebido de influencias contra un funcionario edil, quien habría autorizado el evento de manera irregular y sin cumplir la normativa vigente.

La audiencia cautelar definirá la situación jurídica de los implicados, mientras la investigación sigue su curso con la recolección de declaraciones y otros elementos probatorios.

 

