Lamine Yamal, la joven estrella del FC Barcelona, ha sido protagonista de una de las historias más comentadas del Balón de Oro 2025. Aunque muchos daban por hecho que sería el gran ganador del premio, finalmente fue Ousmane Dembélé quien se quedó con el trofeo, generando una ola de reacciones en redes sociales.

A partir de ahí, nació un nuevo apodo para el joven talento español: "Balón de Playa", una burla que rápidamente se viralizó entre los hinchas rivales.

La expectativa era enorme. Yamal venía de una temporada brillante con el Barcelona, y la selección española colocándolo como el favorito al Balón de Oro. Sin embargo, Dembélé, jugador del PSG y excompañero suyo, logró imponerse en las votaciones y alzar el galardón más prestigioso del fútbol individual.

La situación recuerda lo vivido en 2024, cuando Vinicius Jr. era el gran favorito al Balón de Oro, pero el premio fue otorgado a Rodri. En ese entonces, el jugador del Real Madrid fue apodado en redes como "Balón de Playa", en tono de burla por no haber ganado el trofeo. Un año después, el apodo ha sido reciclado y ahora apunta a Yamal, en un nuevo capítulo del eterno cruce de bromas entre aficionados del Barça y el Madrid.

Frases como “Balón de playa o vendaje de oro, como queráis llamarlo”, “A partir de ahora queda inaugurada la temporada de Lamine Balón de Playa”, o “Esta es la carita que se le queda cuando ve que es el Balón de Playa”, se multiplican en plataformas como X (antes Twitter), TikTok e Instagram, donde los usuarios no han perdido la oportunidad de viralizar memes y videos sobre el tema.

Mira la programación en Red Uno Play