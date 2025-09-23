Abogado acribillado en Beni: “Él habló con su madre dos horas antes de que lo asesinaran”

Francia Sánchez, prima del abogado Limbert Cruz, que murió acribillado en Beni, habló sobre el avance de las investigaciones respecto al asesinato de su familiar, y dijo que mantienen la esperanza de que pronto se dé con los autores del crimen.

“El avance de la investigación es una información para nosotros, estamos pendientes del trabajo de la Policía, del Ministerio Público, gracias a Dios se dará rápido con el paradero de los culpables del crimen de mi primo”, manifestó Sánchez.

La familiar señaló que Limbert había tenido una comunicación con su madre, el mismo día del asesinato a las 18:00 horas, señaló que estaba tranquilo y feliz.

“Él estaba tranquilo, nunca conversó de que haya tenido problemas, o que se sospechara algo, fue una sorpresa para él y para toda la familia, ya que después de dos horas de que él se comunicó con la mamá, tuvimos la triste noticia de que lo habían acribillado de una manera cruel no teníamos ni idea”, agregó Sánchez.

Limbert Cruz Bazán, abogado, residía desde hace siete años en Guayaramerín, donde había formado toda una vida junto a su esposa y sus cuatro hijos. Según relataron sus familiares, dos de los menores vivían con él en Beni. La familia afirma que desconocía cualquier situación de riesgo o conflicto en la vida del profesional, y se enteraron del asesinato por los medios y redes sociales.

Mira la programación en Red Uno Play