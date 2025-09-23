TEMAS DE HOY:
[VIDEO] Indignación por el trato a un futbolista: lo tiraron fuera de la cancha

Edward Pacheco, futbolista de Quinuapata FC, fue víctima de un insólito episodio cuando los camilleros lo dejaron caer y lo arrojaron fuera del campo tras su lesión. 

Martin Suarez Vargas

23/09/2025 16:06

Momento cuando el futbolista es sacado de la cancha y luego es echado al borde del campo de juego. Foto: Internet.
Perú.

El pasado domingo 21 de septiembre, Real Sociedad FBF y Señor de Quinuapata FC igualaron 1-1 por la Copa Perú, pero el resultado quedó en segundo plano debido a un hecho insólito que generó indignación.

Durante el compromiso, Edward Pacheco, jugador de Quinuapata, sufrió una lesión que obligó a la asistencia de los camilleros. Sin embargo, en lugar de trasladarlo con cuidado, lo levantaron en camilla y, tras avanzar unos metros, lo dejaron caer al césped, provocándole más dolor, tal como quedó registrado en un video que circula en redes sociales.

Lejos de corregir el error, los camilleros volvieron a tomarlo, pero esta vez lo alzaron en brazos y al llegar al borde del campo lo arrojaron como si fuera un objeto. La escena desató el repudio de los aficionados de Quinuapata, quienes manifestaron su molestia en redes sociales, exigiendo respeto y mejores condiciones en la atención a los futbolistas.

