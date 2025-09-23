VIDEO: Hincha brasileño destrozó su televisor al ver que Rafinha salió quinto en el Balón de Oro

Durante la transmisión en vivo de la entrega del Balón de Oro 2025, un hincha brasileño protagonizó un insólito momento de ira y frustración. Mientras se anunciaba el top 10 de los mejores futbolistas del mundo, el delantero del Barcelona, Rafinha, apareció en la quinta posición, generando la reacción extrema del fanático.

En un instante de desconcierto y descontento, el seguidor, visiblemente impactado, se llevó las manos a la cabeza y, sin poder contener su enojo, golpeó con fuerza su televisor, destrozando la pantalla por completo. La caída del aparato provocó que las personas presentes también reaccionaran con sorpresa y lamento por la posición del jugador brasileño.

El hecho rápidamente se volvió viral en redes sociales, mostrando cómo la pasión por el fútbol puede llevar a extremos inesperados, especialmente cuando se trata de uno de los premios más prestigiosos del deporte mundial.

