Policial

Policía busca al enamorado de la joven hallada sin vida en bolsas de yute en Potosí

La víctima había desaparecido desde el pasado viernes. Sus familiares no reportaron el hecho de inmediato, ya que la joven solía quedarse en casa de su enamorado.

Milen Saavedra

23/09/2025 22:01

La Policía busca al enamorado de la joven encontrada sin vida en dos yutes
Potosí, Bolivia

Escuchar esta nota

La Policía boliviana está llevando a cabo una intensa búsqueda del enamorado de una joven de 22 años, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de dos bolsas de yute en la zona de Ticka Loma, al norte de la ciudad de Potosí. Las autoridades investigan el caso como un presunto feminicidio, y el hombre es considerado el principal sospechoso.

El hallazgo se produjo tras el aviso de un vecino, quien descubrió las bolsas con el cuerpo en su interior. Según el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Eduardo Moscoso, la víctima había desaparecido desde el pasado viernes. Sus familiares no reportaron el hecho de inmediato, ya que la joven solía quedarse en casa de su enamorado.

Búsqueda del principal sospechoso

El Ministerio Público tipificó el crimen como feminicidio, y la Policía desplegó un operativo de búsqueda en varias zonas para dar con el paradero del enamorado de la víctima. "Se tienen algunos indicios que los estamos trabajando, pero los operativos continúan hasta este momento", señaló Moscoso.

Las unidades operativas de la policía están comprometidas con la investigación y continuarán con la búsqueda del principal sospechoso hasta dar con su paradero y esclarecer completamente este trágico suceso.

 

 

