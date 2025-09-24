TEMAS DE HOY:
así encontraron a la adolescente Inseguridad vocalista Sangre Cumbiera

24ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

“¡Son mis hijos!": Periodista descubre que las víctimas del accidente que cubría eran su familia

El periodista llegó al lugar del hecho y comenzó a realizar una transmisión en vivo. Al acercarse al vehículo impactado, se encontró con un desgarrador hallazgo.

Milen Saavedra

24/09/2025 9:08

“¡Son mis hijos!": Periodista descubre que las víctimas del accidente que cubría eran su familia
México

Escuchar esta nota

Un momento de profundo dramatismo se vivió en Puebla, México, cuando el periodista Jacob Linaldi, de El Informante MX, se encontraba cubriendo un grave accidente de tráfico en la carretera a Acajete. En medio de su transmisión en vivo, Linaldi descubrió que las víctimas del choque eran su propia familia: sus hijos, su exesposa y su exsuegro.

 

 

Los hechos ocurrieron el domingo pasado. Linaldi, en su labor habitual, llegó al lugar del siniestro sin saber que el vehículo Tsuru de color vino involucrado era el de sus familiares. Durante la transmisión, con voz entrecortada, narró los detalles del accidente, reportando sobre una persona prensada y un niño herido en la mandíbula. Fue entonces cuando reconoció a los ocupantes del auto.

A pesar del shock emocional, el periodista mostró un gran profesionalismo. Continuó la transmisión por casi siete minutos, pidiendo ayuda a las autoridades para su familia. "Los afectados son mis hijos, mi exesposa y mi exsuegro", dijo a su audiencia.

 

 

Según los reportes, el choque fue causado por el conductor de un Mazda rojo que, presuntamente, manejaba en estado de ebriedad y se dio a la fuga. Los familiares, que incluían a dos mujeres, un hombre y tres niños, fueron trasladados de inmediato a un hospital en San José Chiapa. Aunque uno de los menores sufrió una lesión en la mandíbula y el exsuegro se encontraba en estado grave, Linaldi confirmó que, en general, todos se encontraban bien y que la situación no pasó de un gran susto.

 

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD