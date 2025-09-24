Un momento de profundo dramatismo se vivió en Puebla, México, cuando el periodista Jacob Linaldi, de El Informante MX, se encontraba cubriendo un grave accidente de tráfico en la carretera a Acajete. En medio de su transmisión en vivo, Linaldi descubrió que las víctimas del choque eran su propia familia: sus hijos, su exesposa y su exsuegro.

Los hechos ocurrieron el domingo pasado. Linaldi, en su labor habitual, llegó al lugar del siniestro sin saber que el vehículo Tsuru de color vino involucrado era el de sus familiares. Durante la transmisión, con voz entrecortada, narró los detalles del accidente, reportando sobre una persona prensada y un niño herido en la mandíbula. Fue entonces cuando reconoció a los ocupantes del auto.

A pesar del shock emocional, el periodista mostró un gran profesionalismo. Continuó la transmisión por casi siete minutos, pidiendo ayuda a las autoridades para su familia. "Los afectados son mis hijos, mi exesposa y mi exsuegro", dijo a su audiencia.

Según los reportes, el choque fue causado por el conductor de un Mazda rojo que, presuntamente, manejaba en estado de ebriedad y se dio a la fuga. Los familiares, que incluían a dos mujeres, un hombre y tres niños, fueron trasladados de inmediato a un hospital en San José Chiapa. Aunque uno de los menores sufrió una lesión en la mandíbula y el exsuegro se encontraba en estado grave, Linaldi confirmó que, en general, todos se encontraban bien y que la situación no pasó de un gran susto.

