Felipe Cáceres espera su audiencia cautelar tras hallazgo de laboratorio de cocaína en sus tierras

Cáceres fue arrestado la madrugada del martes en un operativo realizado en el municipio de Puerto Villarroel, provincia Carrasco del trópico de Cochabamba, donde la Policía halló un laboratorio de cocaína. 

Hans Franco

24/09/2025 9:01

Cochabamba

Luis Felipe Cáceres, exviceministro de Defensa Social y conocido como “zar antidrogas” durante los 13 años de gestión de Evo Morales, permanece aprehendido en las celdas de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) de Chimoré a la espera de su audiencia cautelar, que se definirá en las próximas horas.

Cáceres fue arrestado la madrugada del martes en un operativo realizado en el municipio de Puerto Villarroel, provincia Carrasco del trópico de Cochabamba, donde la Policía halló un laboratorio de cristalización de cocaína en predios de su propiedad.

El complejo, ubicado a escasos 80 metros de un camino rural en la central 1º de Mayo, contaba con áreas de diluido, filtrado, secado y prensado, además de depósitos de sustancias controladas y maquinaria industrial.

Durante la intervención, los efectivos procedieron a la destrucción de aproximadamente 2.000 litros de acetato de etilo, 200 litros de gasolina y otros insumos químicos utilizados en la producción de cocaína.

El caso se encuentra en manos del Ministerio Público, mientras continúan los operativos en distintas zonas del trópico de Cochabamba para desmantelar posibles instalaciones vinculadas al narcotráfico.

 

