Alerta por Asamblea de la ONU: EE.UU. frenó un ataque que buscaba dejar incomunicada a Nueva York

Este martes, en medio de la realización de la Asamblea general de la ONU, el Servicio Secreto de Estados Unidos llevó adelante un operativo silencioso que evitó lo que pudo haber sido un desastre sin precedentes, por lo que desmanteló una red de telecomunicaciones clandestina capaz de paralizar las torres de telefonía celular, hecho que pudo haber dejado incomunicado a Nueva York.

Según el reporte el ataque buscaba bloquear las llamadas al 911 e inundar las redes sociales con caos, para generar vulnerabilidad, más de 300 servidores SIM y más de 100.000 tarjetas SIM escondidas a menos de 56 kilómetros de las Naciones Unidas.

Los investigadores señalaron, que se trata de una de las amenazas más grandes contra las comunicaciones que se haya descubierto en suelo estadounidense.

Las autoridades detallaron que el hallazgo fue impactante y es considerado una de las mayores amenazas contra las comunicaciones que se haya descubierto en suelo estadounidense.

De haberse concretado el ataque el sistema tenía el potencial de dejar sin servicio celular a millones de personas, afectando desde la vida cotidiana hasta la respuesta ante emergencias y la lucha contra el terrorismo.

