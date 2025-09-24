TEMAS DE HOY:
Deportes

Conozca la fecha y hora en que se jugará el clásico español, entre el Barça y el Real Madrid

Ya hay fecha y horario para el electrizante duelo.

EFE

24/09/2025 11:49

España.

El clásico Real Madrid-Barcelona de la décima jornada de LaLiga EA Sports se jugará el domingo 26 de octubre, a las 16.15 hora local (15.15 GMT) y a las 10:15 de Bolivia, en el estadio Santiago Bernabéu, según anunció LaLiga este miércoles.

Será el primer clásico liguero de la temporada 2025-2026, en la que el Real Madrid visitará al Barcelona en la jornada 35, el fin de semana del 9 y 10 de mayo del año que viene. EFE

