Conozca la fecha y hora en que se jugará el clásico español, entre el Barça y el Real Madrid

El clásico Real Madrid-Barcelona de la décima jornada de LaLiga EA Sports se jugará el domingo 26 de octubre, a las 16.15 hora local (15.15 GMT) y a las 10:15 de Bolivia, en el estadio Santiago Bernabéu, según anunció LaLiga este miércoles.



Será el primer clásico liguero de la temporada 2025-2026, en la que el Real Madrid visitará al Barcelona en la jornada 35, el fin de semana del 9 y 10 de mayo del año que viene. EFE

