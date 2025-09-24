EXPOCRUZ: Simposio y juzgamiento de búfalos destacan el potencial de esta especie en Bolivia

En el marco de la Feria Internacional de Santa Cruz (EXPOCRUZ 2025), el sector pecuario abrió sus puertas a una de las actividades más esperadas: el Juzgamiento de Búfalos, que se realiza junto al Décimo Primer Simposio de Búfalos, consolidando a esta especie como una alternativa productiva de gran proyección en el país.

Durante el encuentro, especialistas resaltaron que los búfalos, a diferencia del ganado bovino, son animales de carácter mucho más manso, lo que facilita su manejo en el campo. Además, se destacó su enorme potencial productivo: pueden generar hasta el doble de carne y leche, convirtiéndose en una opción altamente rentable para los productores pecuarios.

En Bolivia, la crianza de búfalos ya dejó de ser una curiosidad para convertirse en una apuesta ganadera en expansión. Actualmente, departamentos como Oruro han comenzado a impulsar su producción, sumándose a la creciente tendencia nacional.

Con estas actividades, la EXPOCRUZ no solo exhibe el potencial productivo del país, sino que también fomenta la innovación pecuaria, abriendo nuevas oportunidades para el desarrollo ganadero y alimentario en Bolivia.

Mire el video:

