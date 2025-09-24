Mons. René Leigue: “El verdadero líder forma líderes, denles una oportunidad a los jóvenes”

En la Basílica Menor de San Lorenzo Mártir se celebró este miércoles el solemne Tedeum por los 215 años del grito libertario de Santa Cruz de la Sierra, con la participación de autoridades de la Gobernación, la Alcaldía y representantes de instituciones locales.

Durante la homilía, el arzobispo de Santa Cruz, Mons. René Leigue, exhortó a la ciudadanía y a las autoridades a asumir este aniversario como un momento de gratitud y responsabilidad compartida. “Estamos reunidos para dar gracias a Dios, porque nos ha dado este departamento… Nos ha tocado nacer en esta ciudad, y los que han venido de otros lados también disfrutan de lo que tenemos”, expresó.

En sintonía con el mensaje del Papa Francisco, Mons. Leigue llamó a un liderazgo renovador que forme nuevos líderes y abra oportunidades a las nuevas generaciones: “El verdadero líder forma líderes… Denles una oportunidad a los jóvenes, hay muchos que quieren surgir y están esperando su oportunidad”. Subrayó que la juventud no solo es el futuro, sino también el presente de la sociedad.

El prelado recordó a quienes, a lo largo de generaciones, hicieron posible la construcción del departamento: “Todas las personas que han puesto hasta su vida… tenemos que decir al Señor gracias por ellos. Encomendamos al Señor que dé el premio a todos aquellos que lucharon por el departamento”.

Con tono crítico, el arzobispo interpeló a las autoridades y a la población sobre el cuidado ambiental: “Estamos llamados a cuidar la naturaleza… cada año tenemos incendios, y en la ciudad vemos basura por las calles. ¿Dónde está la Alcaldía? Pero también pregúntese cada uno: ¿soy responsable de cuidar mi ciudad?”.

Asimismo, hizo un llamado a la unidad y la reconciliación, destacando que no basta con exigir cambios a otros si no existe coherencia en las propias acciones: “Hemos pedido unidad entre todos los bolivianos… pero miremos: ¿nosotros estamos unidos? ¿Cómo autoridades estamos unidos? Basta de gritos, basta de insultos, basta de rencores… No entristezcan al Espíritu Santo”.

Finalmente, Mons. Leigue recordó que la fe debe trascender los muros del templo y traducirse en una vida fraterna y solidaria: “Tener fe no es solamente estar dentro del templo, es salir y manifestar esa fe con los demás. Santa Cruz es una ciudad hospitalaria, su gente es buena, amable… No tenemos que perder eso”.

Mire el video:

