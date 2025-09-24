Dembelé llega al PSG con el Balón de Oro y Luis Enrique explota de emoción y cariño

Ousmane Dembelé recibió el Balón de Oro 2025 en París, un reconocimiento que consideró “excepcional” y que dedicó a su familia, sus compañeros y al PSG. El delantero, visiblemente emocionado, recordó a su madre y destacó que el premio individual llegó como consecuencia de los logros colectivos de su equipo, incluyendo la Liga de Campeones, la Ligue 1 y la Copa francesa.

En su primer entrenamiento tras la gala, Dembelé llevó el trofeo a la sede del club, compartiendo la alegría con sus compañeros y agradeciendo la confianza del presidente Nasser Al-Khelaifi y del entrenador Luis Enrique, a quien calificó como un referente y guía en su carrera. La reacción de Luis Enrique fue espontánea y divertida, bromando mientras abrazaba al jugador y besaba el galardón.

El atacante francés de 28 años se convierte en el sexto jugador de su país en recibir el Balón de Oro, siguiendo los pasos de grandes figuras como Zidane y Karim Benzema. Con su actuación sobresaliente en la temporada pasada, Dembelé logró destacarse en el PSG y superar a figuras como Lamine Yamal, Vitinha y Mohamed Salah en la votación, consolidando su lugar entre los mejores futbolistas del mundo.

