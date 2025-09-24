Gabriel Villamil y Liga de Quito buscan la semifinal de la Libertadores en Brasil

El mediocampista boliviano Gabriel Villamil y su equipo, Liga de Quito, visitarán hoy desde las 18:00 el estadio Morumbis para enfrentar a Sao Paulo en el duelo de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores. El conjunto ecuatoriano parte con ventaja tras imponerse 2-0 en la ida disputada en Quito.

Liga de Quito, bajo la dirección de Tiago Nunes, prioriza su campaña en el certamen continental y se presentará en Brasil con la misión de sostener la diferencia lograda en el Rodrigo Paz Delgado. El equipo contará con figuras como Gonzalo Valle en el arco, Ricardo Adé y Leonel Quiñónez en defensa, Bryan Ramírez en el mediocampo, además de Lisandro Alzugaray, Jeison Medina y Michael Estrada en el ataque.

Sao Paulo, dirigido por Hernán Crespo, no logró anotar en la ida y deberá revertir el marcador para acceder a las semifinales. Los paulistas tendrán como principales cartas a Robert Arboleda, Nahuel Ferraresi y Rafael Tolói en la defensa, junto a Luciano, Damián Bobadilla, Aldemir Ferreira y Lucas Moura en la ofensiva.

El antecedente más reciente entre ambos en el Morumbis se dio en 2023, también por cuartos de final, cuando Sao Paulo venció 1-0, aunque en los penales Liga avanzó a la semifinal. Con la historia de su lado y la ventaja en el global, el equipo de Villamil buscará repetir la hazaña y meterse entre los cuatro mejores del continente.

