Deportes

Gabriel Villamil y Liga de Quito buscan la semifinal de la Libertadores en Brasil

El equipo ecuatoriano donde juega el boliviano Villamil, se medirá ante Sao Paulo de Brasil en el estadio Morumbis desde las 18:00.

Martin Suarez Vargas

24/09/2025 9:34

Foto: Redes sociales de Liga de Quito y Sao Paulo.
Ecuador.

Escuchar esta nota

El mediocampista boliviano Gabriel Villamil y su equipo, Liga de Quito, visitarán hoy desde las 18:00 el estadio Morumbis para enfrentar a Sao Paulo en el duelo de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores. El conjunto ecuatoriano parte con ventaja tras imponerse 2-0 en la ida disputada en Quito.

Liga de Quito, bajo la dirección de Tiago Nunes, prioriza su campaña en el certamen continental y se presentará en Brasil con la misión de sostener la diferencia lograda en el Rodrigo Paz Delgado. El equipo contará con figuras como Gonzalo Valle en el arco, Ricardo Adé y Leonel Quiñónez en defensa, Bryan Ramírez en el mediocampo, además de Lisandro Alzugaray, Jeison Medina y Michael Estrada en el ataque.

Sao Paulo, dirigido por Hernán Crespo, no logró anotar en la ida y deberá revertir el marcador para acceder a las semifinales. Los paulistas tendrán como principales cartas a Robert Arboleda, Nahuel Ferraresi y Rafael Tolói en la defensa, junto a Luciano, Damián Bobadilla, Aldemir Ferreira y Lucas Moura en la ofensiva.

El antecedente más reciente entre ambos en el Morumbis se dio en 2023, también por cuartos de final, cuando Sao Paulo venció 1-0, aunque en los penales Liga avanzó a la semifinal. Con la historia de su lado y la ventaja en el global, el equipo de Villamil buscará repetir la hazaña y meterse entre los cuatro mejores del continente.

