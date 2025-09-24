TEMAS DE HOY:
Deportes

Violencia en las tribunas del Maracaná atrasó inicio de segundo tiempo entre Fluminense y Lanús (VIDEO)

El encuentro frente a Fluminense por la Copa Sudamericana se vio interrumpido en el entretiempo por los incidentes entre hinchas y efectivos. 

EFE

23/09/2025 22:47

Foto: EFE

Incidentes entre aficionados y la policía brasileña en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro, retrasaron unos 20 minutos el inicio del segundo tiempo del partido de este martes entre Fluminense y Lanús por la Copa Sudamericana.

La primera mitad había culminado con ventaja de 1-0 a favor del Flu, que la semana pasada perdió por ese mismo marcador en su visita a Argentina, en la ida de esta llave de cuartos de final.

La trifulca se registró en la zona donde estaban los hinchas de Lanús y la policía cargó con cachiporras y gases lacrimógenos, constataron periodistas de la AFP.

 

Con el juego detenido, los futbolistas esperaban en el campo por la reanudación del encuentro mirando hacia las tribunas.

El partido se reanudó tras controlarse la situación.

Pero, la violencia volvió a aparecer en la Copa Sudamericana: brutales enfrentamientos entre aficionados despertaron alarma en este torneo en un encuentro en Buenos Aires entre Independiente y Universidad de Chile el pasado 20 de agosto, en los octavos de final, que dejaron 19 heridos.

El equipo argentino fue descalificado de la Sudamericana a raíz de ello.

