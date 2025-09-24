La Expocruz 2025 exhibe campeonas lecheras con genética de exportación

El sector pecuario de la Expocruz 2025, se llenó de expectación con el sexto día de juzgamientos de bovinos de leche, con la presentación de las razas Pardo Suizo y Holandés. La jornada, un evento clave para los criadores, destacó la calidad genética del ganado boliviano.

El presidente de la Asociación de Criadores de Razas Lecheras (Asocrale) explicó que, entre los 70 ejemplares presentados, se eligió a la Gran Campeona, una vaca de cuatro partos, valorada por su longevidad productiva.

"Buscamos animales que demuestren un largo y productivo ciclo de vida", afirmó el presidente de Asocrale. También resaltó la importancia de la alimentación del ganado, que incluye alimento balanceado, silo y heno de pasto.

Como es tradición, el juzgamiento estuvo a cargo de un experto internacional. En esta ocasión, un juez de la Asociación Argentina de Criadores evaluó a los bovinos, destacando su avance genético. "El juez ha resaltado el sistema mamario, la ubre y la conformación armónica de los animales", comentó el presidente, añadiendo que la fortaleza de las patas es crucial para que las vacas resistan las altas temperaturas y condiciones del entorno.

El evento también sirvió para confirmar el creciente reconocimiento de la ganadería boliviana. El presidente de Asocrale subrayó que la genética de alta calidad del país se está exportando, un logro que es resultado del esfuerzo y la dedicación de los criadores a lo largo de los años.

