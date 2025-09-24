TEMAS DE HOY:
Con Viscarra en el arco, Alianza quiere sellar su pase a semis de la Sudamericana ante la U de Chile

El partido se jugará hoy desde las 20:30 en Santiago de Chile. En la ida igualaron 0-0 en Lima.

Martin Suarez Vargas

24/09/2025 10:20

El boliviano Guillermo Viscarra portero de Alianza Lima. Foto: Redes sociales del club peruano.
Perú.

El arquero boliviano Guillermo Viscarra y su equipo, Alianza Lima, se enfrentarán hoy a Universidad de Chile en el estadio El Coloso del Llano, buscando un lugar en las semifinales de la Copa Sudamericana. El encuentro comenzará a las 20:30 en Bolivia y estará dirigido por el árbitro Carlos Betancur Gutiérrez.

El duelo de ida en Lima terminó 0-0, por lo que el partido en Santiago definirá quién avanzará a la siguiente fase del torneo continental. Alianza Lima llega con un recorrido sólido, habiendo eliminado previamente a Grêmio y U. Católica de Ecuador en las fases anteriores.

Universidad de Chile, por su parte, también mostró un buen desempeño en la competición, destacando su victoria 5-0 sobre Guaraní y el triunfo ante Independiente en octavos de final. Ambos equipos llegan con motivación y conscientes de la importancia de avanzar a las semifinales.

Con Viscarra en el arco y un equipo que ha mostrado solidez defensiva, Alianza Lima buscará mantener la ventaja emocional y conseguir un resultado favorable que les permita seguir soñando con la gloria sudamericana.

