Feriado cruceño: Cabañas del Piraí y fiestas barriales, son los puntos de encuentro para celebrar

En este miércoles de feriado, las familias de Santa Cruz se volcaron a las calles y a los tradicionales puntos de reunión para celebrar el aniversario de la gesta libertaria. La jornada estuvo marcada por una combinación de delicias gastronómicas y el rescate de las tradiciones cruceñas.

Sabor y tradición en las Cabañas del Río Piraí

Uno de los principales destinos fue el icónico río Piraí, donde las cabañas se llenaron de visitantes desde temprano. "La gente vino a las cabañas a saborear los platos típicos, locro, majao, pato, keperí, chicharrón y surubí", comentó don Freddy, encargado de uno de los restaurantes del lugar.

Los horneados típicos, como el sonso, la arepa y la empanada de arroz, fueron el complemento perfecto para el desayuno. Sin embargo, los platos estrella que más se vendieron fueron el majau y el keperí, seguidos de cerca por el popular chancho al palo. Además de la comida, los visitantes pudieron disfrutar de paseos en motos, cuadratracks y a caballo, haciendo de las cabañas un lugar de esparcimiento para toda la familia.

El barrio se viste de fiesta para honrar sus raíces

Mientras tanto, en el barrio Tierras Nuevas de la zona sur, la familia Suárez Rivera organizó una fiesta en casa para celebrar su herencia. "Para no perder nuestras costumbres, armamos una tarde familiar con amigos y juegos tradicionales", explicó Iris Suárez, la madre de la familia.

La decoración incluía objetos típicos como la bandera cruceña, el sombrero de saó y la vestimenta tradicional de los cambas. Iris contó que hace cinco años inició esta tradición, la cual ahora incluye juegos como la tarasca, para que los niños de la comunidad conozcan cómo se divertían sus antepasados. "Preparo una rica patasca con su chichita, hecha a leña", agregó con orgullo.

Vecinos, amigos y familiares, algunos de ellos vestidos con trajes típicos, se reunieron en su hogar para disfrutar de la comida y celebrar juntos este importante día.

