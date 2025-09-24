Ganaderos esperan “cambios reales” con el ingreso del nuevo gobierno

La Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) se encuentra en vísperas de celebrar el Día del Ganadero Cruceño, y recuerda las necesidades que presenta el sector para poder impulsar el desarrollo económico de la región.

El presidente de Fegasacruz, Walter Ruiz, señaló que, en esta importante fecha para el sector productivo, harán referencia a los proyectos de ley que consideran de prioridad.

“Vamos a tener el Día del Ganadero y estaremos con todo el gremio y con autoridades, donde seguramente volveremos a ocupar el micrófono para dejar en claro nuestras nueve leyes, como la ampliación de la Fexpo, una ley que prevea a los culpables de los incendios y sus sanciones, será un espacio para solicitar las demandas del sector”, manifestó Ruiz.

Resaltó la necesidad de contar con cambios en la estructura de Gobierno, situación que debería establecerse con el cambio de las autoridades después de las elecciones, autoridades que esperan, puedan escucharlos.

“Estamos esperando un presidente que nos entienda y realmente acompañe, y no piense solo en un sector, sino en todo el país, tenemos tantos problemas con el diésel y faltan algunas leyes que permitan cambios necesarios, pasos firmes para que el país progrese”, puntualizó el presidente de Fegasacruz.

Ruíz, destacó la importancia del sector ganadero en la economía del país, enfatizó que, a pesar de los obstáculos que enfrentan, el sector ganadero tiene un gran potencial para crecer.

Mira la programación en Red Uno Play